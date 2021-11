Produção de castanha deve subir até 20% para 50.000 toneladas, revela Associação

A produção de castanha, na atual campanha, deverá aumentar até 20% para cerca de 50.000 toneladas, esperando-se frutos com melhor qualidade do que no ano passado, destinados, sobretudo, à exportação, revelou a associação RefCast.

“A expectativa é de que haja mais castanha do que no ano passado. Temos que meter na equação as condições climáticas e o aumento da área de souto. [Perspetivamos] 15% a 20% a mais do que no ano passado”, afirmou o presidente da Associação Portuguesa da Castanha (RefCast), José Gomes Laranjo, em declarações à agência Lusa.

Em 2020, Portugal teve uma produção de castanhas na ordem das 42.000 toneladas, esperando-se, neste campanha, que o número ascenda a cerca de 50.000 toneladas.

A campanha da castanha decorre entre o final de setembro e meados de novembro, contudo pode ser influenciada pelas condições do clima.

Este ano, a campanha está atrasada cerca de uma semana e meia, estando agora a ser atingido o pico da colheita.

O atraso deve-se às temperaturas registadas este ano, mais baixas do que no anterior, e também à humidade, que, em algumas regiões, como Vinhais, no distrito de Bragança, potenciou o desenvolvimento da septoriose, que é provocada por um fungo e que afeta a qualidade do fruto.

Porém, apesar destas situações pontuais, este ano, a castanha “desenvolveu-se com melhor qualidade”, apontou a RefCast.

Conforme notou o responsável desta associação, na última década, a área de castanheiro em Portugal cresceu 53%, verificando-se, ano após ano, um aumento da área do souto, fatores que justificam o aumento esperado na produção.

José Gomes Laranjo explicou que o aumento da área de souto está relacionado com a “interessante” rentabilidade da castanha, mas também com a renovação na fileira, verificando-se que os filhos e netos dos donos dos castanheiros estão interessados nesta produção.

“Estamos, gradualmente, a assistir à entrada de sangue novo na fileira, com todas as vantagens que isto pode ter. São pessoas mais predispostas a abraçar a modernização da fileira. Isto é muito interessante”, defendeu.