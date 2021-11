Portugal com 1.197 novos casos e cinco mortes. Internamentos voltam a descer

Três das cinco mortes ocorreram na região de Lisboa, uma na região Norte e uma no Alentejo. As vítimas mortais tinham entre os 70 e os 79 anos (4)e mais de 80 anos (1).

De acordo com o boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde (DGS), estão agora internadas 323 pessoas, menos 22 desde sexta, das quais 62 em unidades de cuidados intensivos (menos quatro).

Portugal regista 1.197 casos confirmados de infeção com o coronavírus SARS-CoV-2 e cinco mortes associadas à Covid-19. Os internamentos voltam a descer pelo quarto dia consecutivo.

Os indicadores da matriz de risco, que foram atualizados sexta-feira, sobiram ligeiramente. O índice de transmissibilidade (Rt) aumentou de 1,03 para 1,04 e o no Continente mantém-se em 1,03. A taxa de incidência nacional aumenta de 104,3 para 106,1 casos de Covid-19 por 100 mil habitantes. No Continente passou de 104,4 para 105,6 casos por 100 mil habitantes.

A Autoridade Nacional do Medicamento (Infarmed) registou 18.155 reações adversas às vacinas contra a Covid-19 em Portugal, 6.475 consideradas graves, o que representa um caso em cada mil inoculações.

A nível mundial, a pandemia provocou pelo menos 5.028.536 mortes em todo o mundo, entre mais de 248,54 milhões infeções pelo novo coronavírus registadas desde o início da pandemia, segundo o mais recente balanço da agência France-Presse.

A doença respiratória é provocada pelo coronavírus SARS-CoV-2, detetado no final de 2019 em Wuhan, cidade do centro da China, e atualmente com variantes identificadas em vários países.