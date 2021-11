Convenção da Saúde defende avaliação independente da gestão da pandemia

É preciso uma avaliação rigorosa e transparente da gestão da pandemia por uma entidade técnica independente. A ideia é defendida pelo presidente da Convenção Nacional de Saúde (CNS).

O presidente Eurico Castro Alves argumenta que isso já está a ser feito por outros países europeus, como a Suécia ou o Reino Unido, pois nem tudo correu bem na gestão da pandemia. É preciso perceber o que correu mal, aprender com os erros e saber tirar lições para o futuro.

“Um país que não se mede é um país que não se conhece a si próprio, diria mesmo que é um país irresponsável”, adiantou o presidente da CNS, uma plataforma que reúne perto de 170 entidades públicas, privadas e sociais ligadas a várias áreas de atividade da saúde.

“Quando queremos avaliar o que aconteceu é, sobretudo, para melhorar as respostas do sistema, não é com intenção de crucificar ninguém”, assegurou.



No caso de Portugal, a CNS considera importante avaliar qual o impacto e a efetividade das medidas tomadas no controlo da pandemia na área da saúde.

Um dos aspetos que correu mal foi o acesso aos cuidados de saúde extra-Covid. É preciso que a autoridade independente investigue qual ou quais as razões pelas quais tantos doentes foram deixados para trás pelo Serviço Nacional de Saúde.

Outra das questões que a convenção considera necessário aferir tem a ver com o acompanhamento que está a ser feito às mais de um milhão de pessoas que foram infetadas e qual o plano para os próximos meses e anos, tendo em conta que se prevê que mais de 10% possam apresentar sequelas.

A CNS foi criada em abril de 2018, assumindo-se como uma “plataforma permanente de diálogo entre os parceiros da saúde e todos os cidadãos”, reunindo inúmeras entidades do setor público, privado e social que atuam neste setor em Portugal.

Em Portugal, desde março de 2020, morreram 18.193 pessoas e foram contabilizados 1.095.337 casos de infeção, segundo dados da Direção-Geral da Saúde.

A doença respiratória é provocada pelo coronavírus SARS-CoV-2, detetado no final de 2019 em Wuhan, cidade do centro da China, e atualmente com variantes identificadas em vários países.