Viana do Castelo. Condutor alcoolizado em contramão provoca colisão na A28

A GNR deteve um homem com uma taxa de álcool no sangue considerada crime que conduzia um veículo ligeiro e entrou em contramão na Autoestrada 28 (A28), em Viana do Castelo, acabando por chocar com um camião.

Fonte do Comando Territorial da GNR de Viana do Castelo adiantou que o homem de 60 anos, com uma taxa igual ou superior a 1,2 gramas de álcool por litro de sangue (g\l), foi detido no local pelos militares daquela força policial.

O acidente ocorreu às 9h33, na margem esquerda do rio Lima, na ponte sobre o rio Lima, de acesso à autoestrada A28.

"O homem que conduzia o veículo ligeiro entrou em contramão na ponte, do lado de Darque (sul/norte), desviou-se de várias viaturas que seguiam no sentido correto (norte/sul) e acabou por chocar com um camião", especificou.

Na sequência deste acidente, "mais duas viaturas, uma ligeira e um pesado, acabaram por colidir".

Segundo o Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS), dos acidentes resultaram dois feridos, duas mulheres de 29 e 51 anos, transportadas ao hospital de Santa Luzia.

Ao local compareceram 18 operacionais e oito viaturas dos Bombeiros Sapadores, da concessionária da autoestrada, da GNR e a ambulância do hospital de Santa Luzia.