R e incidência sobem. Portugal com mais de mil casos pelo terceiro dia consecutivo

Nos hospitais portugueses estão internados menos 12 pessoas, num total de 345 pacientes no conjunto das enfermarias e cuidados intensivos. Analisando apenas os cuidados intensivos, há 66 internados, menos sete em relação ao dia anterior.

Os indicadores da matriz de risco, que foram atualizados esta sexta-feira, sobem ligeiramente. O índice de transmissibilidade (Rt) aumenta de 1,03 para 1,04 e o no continente mantém-se em 1,03. A taxa de incidência nacional aumenta de 104,3 para 106,1 casos de Covid-19 por 100 mil habitantes. No continente passa de 104,4 para 105,6 casos por 100 mil habitantes.

Portugal regista esta sexta-feira mais nove mortes e 1.289 novos casos de Covid-19, indica o boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde (DGS). Pelo terceiro dia consecutivo o número de novas infeções ultrapassa a barreira do milhar.

Três das nove vítimas mortais tinham mais de 80 anos, quatro tinham entre 70 e 79 anos e duas tinham entre 60 e 69 anos.

A faixa etária que registou maior número de casos foi entre os 40 e os 49 anos (199 casos), seguida da faixa dos 30 aos 39 anos, com 194 casos. Os maiores de 80 anos são os que registam menor número de novos casos (64).

Quanto à distribuição geográfica, a região de Lisboa e Vale do Tejo regista 36% dos novos casos (461), seguida do Norte com 27% (369) e o Centro 23% (301).

O número de casos ativos volta a aumentar para 32.867, são mais 387 em 24 horas, e recuperaram da doença 893 pessoas.

Desde o início da pandemia, Portugal já registou 1.095.337 casos da doença, dos quais 18.193 morreram e 1.044.277 conseguiram recuperar.

Portugal tem um concelho em risco extremamente elevado de Covid-19, indica o boletim desta sexta-feira da Direção-Geral da Saúde (DGS). Veja aqui a lista completa.



O município com uma incidência cumulativa de mais de 960 casos por 100 mil habitantes é a Pampilhosa da Serra, com 1.066 casos.

Matriz de risco