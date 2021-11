Porto. Rua dos Clérigos interdita ao trânsito durante 13 meses

A Rua dos Clérigos, no Porto, ficará interdita ao trânsito a partir do dia 10 de novembro e por um período de cerca de 13 meses devido às obras da Linha Rosa da Metro do Porto, foi hoje revelado.

"A partir do dia 10 de novembro vamos encerrar a Rua dos Clérigos. Há alternativas que foram trabalhadas com a Câmara do Porto e, este corte, prevemos que se estenda por cerca de 13 meses", afirmou o presidente da Metro do Porto, Tiago Braga, durante a visita ao estaleiro da obra de construção da nova linha Rosa.

Entre esta artéria e a Praça da Liberdade vai manter-se a circulação pedonal, sendo que, aos jornalistas, Tiago Braga assegurou que permanece "sempre um corredor disponível" de circulação rodoviária entre a Rua Mouzinho da Silveira e a Avenida dos Aliados.

"A nossa previsão é 13 meses. Findo esse prazo, avançaremos para outra fase da obra, libertando a Rua dos Clérigos para ela passar a ter serviço rodoviário", clarificou.

Questionado sobre se estava previsto o encerramento da Rua do Almada, o presidente da Metro do Porto disse que, como o corte vai "coincidir com a interface da Rua do Almada, [esta] vai acabar por não ter saída".

"A parede da estação obriga-nos a cortar a ligação entre a Rua dos Clérigos e a Rua do Almada, neste período ela vai estar cortada na ligação", observou. No troço final da Rua do Almada, mantém-se apenas a circulação pedonal.