Mulher de Rendeiro diz que marido está na África do Sul

A mulher de João Rendeiro revelou à justiça o paradeiro do marido. O antigo banqueiro estará fugido na África do Sul. A notícia é avançada pela RTP.

Segundo programa "Sexta às 9", da televisão pública, Maria de Jesus Rendeiro ponderou não falar no interrogatório judicial a que foi sujeita, mas acabou por colaborar, respondendo a todas as perguntas e terá sido essa colaboração que lhe permitiu escapar à prisão preventiva.

Maria de Jesus Rendeiro ficou em prisão domiciliária e está impedida de contactar com Florêncio de Almeida e com o filho, considerado o braço direito do marido.



O antigo presidente do Banco Privado Português (BPP), que em 28 de setembro foi condenado a três anos e seis meses de prisão efetiva num processo por burla qualificada, está em parte incerta, fugido à justiça.