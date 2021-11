Mapa Covid-19. Portugal tem um concelho em risco extremamente elevado

Veja também:

Portugal tem um concelho em risco extremamente elevado de Covid-19, indica o boletim desta sexta-feira da Direção-Geral da Saúde (DGS). Veja aqui a lista completa.



O município com uma incidência cumulativa de mais de 960 casos por 100 mil habitantes é a Pampilhosa da Serra, com 1.066 casos.

O número de concelhos em risco muito elevado passou esta semana de três para cinco.

Penedono e Penamacor deixam a lista de concelhos em risco extremamente elevado e passam a risco elevado com 583 e 741 casos, respetivamente.

Os outros concelhos em risco muito elevado são Ponte da Barca (568), Redondo (637) e Vila Nova da Barquinha (530).

Há 24 concelhos em risco elevado: Almeirim, Almodôvar, Alpiarça, Arcos de Valdevez, Arouca, Azambuja, Cadaval, Castelo Branco, Covilhã, Ferreira do Alentejo, Golegã, Gouveia, Idanha-a-Nova, Lourinhã, Mangualde, Meda, Miranda do Corvo, Reguengos de Monsaraz, Rio Maior, São Pedro do Sul, Seia, Viana do Alentejo, Vila do Bispo e Vouzela.



Portugal regista esta sexta-feira mais nove mortes e 1.289 novos casos de Covid-19, indica o boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde (DGS).

Pelo terceiro dia consecutivo o número de novas infeções ultrapassa a barreira do milhar.

Os indicadores da matriz de risco, que foram atualizados esta sexta-feira, sobem ligeiramente.

O índice de transmissibilidade (Rt) aumenta de 1,03 para 1,04 e o no continente mantém-se em 1,03.

A taxa de incidência nacional aumenta de 104,3 para 106,1 casos de Covid-19 por 100 mil habitantes. No continente passa de 104,4 para 105,6 casos por 100 mil habitantes.

Nos hospitais portugueses estão internados menos 12 pessoas, num total de 345 pacientes no conjunto das enfermarias e cuidados intensivos.