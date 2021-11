Maiores de 80 anos com "casa aberta" para terceira dose

Segundo Graça Freitas, os profissionais de saúde e do sector social também vão começar a ser vacinados com a terceira dose da vacina da Covid-19 na próxima semana.

À Renascença , a diretora-geral de Saúde lembra ainda que só quem levou a última dose da vacina para a Covid-19 pode receber esta terceira dose. “Para uma pessoa poder levar a dose de reforço tem que ter levado a última dose há, pelo menos, 180 dias. Se assim não for, vai ter de aguardar para fazer esse período”.

Nesta modalidade, os idosos podem tirar uma senha digital no portal da DGS, mas também podem aparecer num dos mais de 300 centros de vacinação que ainda existem no país.

A Covid-19 provocou pelo menos 5.020.845 mortes em todo o mundo, entre mais de 248,03 milhões infeções pelo novo coronavírus registadas desde o início da pandemia, segundo o mais recente balanço da agência France-Presse.

Em Portugal, desde março de 2020, morreram 18.184 pessoas e foram contabilizados 1.094.048 casos de infeção, segundo dados da Direção-Geral da Saúde.

A doença respiratória é provocada pelo coronavírus SARS-CoV-2, detetado no final de 2019 em Wuhan, cidade do centro da China, e atualmente com variantes identificadas em vários países.