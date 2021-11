Covid-19. Maiores de 75 anos já podem autoagendar terceira dose da vacina

O Ministério da Saúde esclarece, ainda, que “a partir da próxima segunda-feira, as pessoas com 80 ou mais anos poderão deslocar-se a um Centro de Vacinação em regime de Casa Aberta e pedirem para ser vacinadas com a dose de reforço da vacina contra a Covid-19 e/ou com a vacina contra a gripe”.



Contudo, antes de se dirigirem ao centro de vacinação, “devem consultar o horário da ‘Casa Aberta do centro de vacinação da sua residência e procurar, sempre que possível, os períodos da tarde, que têm geralmente menos afluência”.

Numa altura em que 86% da população completou a vacinação primária contra a Covid-19, 315 mil pessoas já tomaram a dose adicional da vacina contra o vírus SARS-CoV-2, 740 mil já tomaram a vacina da gripe e 193 mil tomaram ambas as vacinas em co-administração.