Covid-19: Concelho de Barcelos vai voltar a ter um centro de vacinação

O concelho de Barcelos vai voltar a ter, dentro de 15 dias, um centro de vacinação contra a covid-19, que funcionará num edifício pertença da Santa Casa da Misericórdia, no centro da cidade, anunciou hoje o município.

Em comunicado, o município refere que se trata de um edifício na Rua Rosa Ramalho, onde funcionam a creche e o infantário Rainha Santa Isabel.

"A proposta do novo espaço foi validada pela Administração Regional de Saúde do Norte e o equipamento deverá estar apto a receber os utentes dentro de 15 dias", acrescenta.

A decisão de disponibilizar um espaço para um novo Centro de Vacinação partiu do presidente da câmara, Mário Constantino, que logo após ter tomado posse iniciou diligências nesse sentido.

No edifício, o município terá de promover alguns trabalhos de adaptação, designadamente ao nível da eletricidade, informática, ventilação e climatização, águas e saneamento e serviço de segurança.

Irão também ser feitos trabalhos de transformação dos revestimentos de pavimentos e paredes por outros que garantam a assepsia necessária àquele tipo de utilização.

Será ainda acautelado estacionamento para utentes de mobilidade reduzida.

