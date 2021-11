Antigos combatentes já podem pedir passes gratuitos

Os titulares do cartão de antigo combatente já podem requerer o Passe de Antigo Combatente, título de transporte gratuito que também pode ser solicitado pelos viúvos de antigos combatentes.

Segundo nota do Ministério da Defesa, termina esta sexta-feira o prazo de 45 dias dado pelo Governo para as empresas e operadores de transportes adaptarem os seus sistemas.

Este Passe de Antigo Combatente estará em vigor nos serviços de transporte público de passageiros das Áreas Metropolitanas de Lisboa e do Porto ou Comunidade Intermunicipal do concelho de residência habitual do beneficiário.

Ainda segundo a nota de imprensa, para pedir o passe, os beneficiários deverão preencher o requerimento de adesão, disponível online e junto dos operadores de transporte, que deverá ser entregue acompanhado dos seguintes documentos:

Cartão de antigo combatente ou cartão de viúva(o) de antigo combatente;

Cartão de cidadão ou outro título válido equivalente;

Comprovativo de morada fiscal de residência habitual

O Estatuto do Antigo combatente, aprovado no parlamento em agosto de 2020, prevê o direito de preferência na habitação social, isenção de taxas moderadoras no Serviço Nacional de Saúde, passe intermodal e entrada para museus e monumentos grátis e honras fúnebres especiais a ex-combatentes, entre outras medidas.