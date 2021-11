Na escola ganhou a alcunha de "Presidente Marcelo", agora é presidente de Junta

“Há um presidente de junta com 22 anos, mas andei a pesquisar na Internet e eu sou mais novo um mês e uns dias. Acredito ser o mais novo, pois vi candidatos com 18 anos, mas não conseguiram ganhar, e já questionámos a Comissão Nacional de Eleições e o Ministério Público, mas não têm esses dados”, lamenta.

Marcelo orgulha-se do título até porque desde que foi eleito, o presidente da junta social-democrata ainda não parou de pesquisar.

“Há coisa melhor que isto? Aparecer na televisão, na rádio ou no jornal é bom para a nossa terra”, defende por estar a ser notícia - nas suas palavras - “o autarca mais jovem do país”.





Tânia Mendes, 33 anos, trabalha como auxiliar no lar de Melo e diz que o “Marcelo se tem preocupado com o que está mal, principalmente com os idosos. É uma freguesia envelhecida e tem conversado comigo sobre os cuidados que podem ser feitos em casa, avaliações de glicémia, tensão”, desvenda.

Também Fernando Coelho, 68 anos, aplaude a eleição do jovem autarca. “É o melhor que podia acontecer a Melo, não vejo mais ninguém com as qualidades dele”, assume o morador.

Mas nem tudo corre de feição ao novo presidente da Junta. Por estes dias houve alguns atos de vandalismo, como sinalética apagada.

“Há quem seja a favor de nós, quem seja contra e quem nos chame de garotos, mas estamos aqui para dar o nosso melhor. Espero que quem nos deita abaixo consiga, daqui a quatro anos, reconhecer o trabalho feito”, aponta o jovem autarca.