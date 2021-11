Estudo. Trabalhadores portugueses são os que mais se queixam de pressão para violar ética laboral

Os trabalhadores portugueses estão preocupados com o futuro dos seus locais de trabalho. Depois de mais de um ano em que muitos estiveram a trabalhar a partir de casa, os portugueses são dos que mais se preocupam com o ambiente e as condições do trabalho presencial, de acordo com um estudo divulgado esta quinta-feira pelo Institute of Business Ethics, em parceria com a Católica Porto Business School, feito com base em questionários a mais de 10 mil trabalhadores em 13 países diferentes.

Só na África do Sul é que os trabalhadores revelam maiores níveis de preocupação do que os portugueses, dos quais 61% dizem temer a degradação das relações interpessoais por causa do confinamento.

Mais grave, para os trabalhadores portugueses, é o perigo do mau uso da Inteligência Artificial ou a questão da discriminação no local de trabalho, com 64% a mostrar-se preocupado com cada uma dessas questões, mais do que três vezes os níveis da Alemanha, que tem os índices mais baixos dos 13 países incluídos no estudo.

Os portugueses são também os que mais se queixam de terem sofrido pressão para violar as normas de conduta ética laboral. No total 21% dos trabalhadores portugueses responderam afirmativamente a esta pergunta, 10 pontos percentuais acima da média de 11%. Na Suíça apenas 3% sentiram essa pressão. Segundo o estudo, a principal preocupação dos trabalhadores portugueses a este respeito prende-se com pressões a nível de horário e para cumprimento de prazos irrealísticos.