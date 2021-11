Covid-19. Aumento de casos na Madeira "era expectável", mas a situação está "controlada"

Veja também:

O presidente do Governo da Madeira afirmou esta quinta-feira que o aumento dos novos casos de Covid-19 registado ao longo desta semana era “expectável” e assegurou que a “situação está perfeitamente controlada”.

“Tivemos um aumento de casos, nomeadamente nas escolas, porque estamos a fazer a testagem massiva, e num lar [Santa Cruz] […], mas a situação está perfeitamente controlada e monitorizada”, afirmou Miguel Albuquerque à margem da inauguração da XVIII Feira das Vontades, organizada pela Casa do Voluntário, que decorre no Funchal.

De acordo com os dados divulgados pela Direção Regional de Saúde (DRS), a Madeira registou entre os dias 01 e 03 de novembro mais 155 casos de Covid-19, com infeções detetadas em diversas escolas.

Sobre o surto reportado num lar na freguesia de Gaula, no concelho de Santa Cruz, o chefe do executivo madeirense, de coligação PSD/CDS-PP, realçou que os idosos residentes “estavam testados, muitos deles estão assintomáticos e as consequências não são nefastas porque estavam vacinados com as duas doses”.

“Tivemos surtos pontuais, mas a situação está perfeitamente controlada e monitorizada”, reforçou.