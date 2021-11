Albufeira. Suspensos mais seis seguranças que assistiram a agressões

A PSP alargou a mais seis seguranças privados e duas empresas do sector as sanções relacionadas com a agressão a um cliente numa discoteca em Albufeira, no Algarve.

Os factos remontam a 9 de outubro e aconteceram discoteca Club Vida, em Albufeira. O segurança daquele estabelecimento, que cometeu as agressões, já tinha sido suspenso.

Segundo o comunicado oficial, a PSP conseguiu identificar os outros seguranças daquele espaço, que assistiram à agressão sem intervir, tendo proposto a suspensão parcial do título profissional para o exercício daquela atividade na área da diversão noturna, mas apenas no concelho de Albufeira.

“Foi possível determinar que os funcionários de segurança privada referidos, num total de seis, presenciaram as agressões ocorridas, sem que tenham executado qualquer ação para as fazer cessar, como era e é a sua obrigação legal”, é explicado numa nota da Direção Nacional da PSP.

Já no dia 28 de outubro, “por decisão do Sr. secretário de Estado Adjunto e da Administração Interna”, foram aplicadas medidas no âmbito da legislação que regula a segurança privada.

As duas empresas de segurança privada - que empregam os funcionários parcialmente suspensos – também “ficaram proibidas de exercer a sua atividade no estabelecimento sito em Albufeira, onde ocorreram as agressões”.

As decisões administrativas “manter-se-ão até à sua revisão ou até conclusão do inquérito criminal e do processo administrativo em curso”.