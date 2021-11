Serralves. Técnicos de montagem não tinham contratos de trabalho, conclui tribunal

O Tribunal do Trabalho do Porto concluiu que a relação jurídica dos técnicos de montagem com Serralves “não era um contrato de trabalho”, revelou esta quarta-feira a advogada, acrescentando que a ação dos 21 trabalhadores do Serviço Educativo ainda decorre.

À Lusa, a advogada Paula Ponces Camanho, que representa a Fundação de Serralves nas ações interpostas pelo Ministério Público para reconhecimento de contratos de trabalho dos precários, afirmou ter sido notificada, na semana passada, da decisão do Tribunal do Trabalho do Porto sobre os processos relativos aos técnicos de montagem.

“A única decisão foi relativa a uma ação instaurada pelo Ministério Público, por indicação da Autoridade para as Condições do Trabalho (ACT) relativa aos técnicos de montagem, em que o tribunal, depois de ter ouvido as testemunhas, concluiu que a relação jurídica não era um contrato de trabalho”, revelou.

No ano passado, numa audição no parlamento, além de trabalhadores do Serviço Educativo e Artes, um técnico que faz a montagem e manutenção das exposições da Fundação partilhou também o seu testemunho.

Questionada sobre as ações para reconhecimento de contratos de trabalho dos 21 precários do Serviço Educativo, a advogada disse não ter sido proferida, até ao momento, qualquer decisão.

Também à Lusa, o advogado Luis Samagaio, que representa três dos 21 trabalhadores do Serviço Educativo, confirmou não ter sido proferida qualquer decisão por parte do Tribunal do Trabalho do Porto, adiantando que as alegações referentes aos processos que representa estão previstas para novembro e dezembro.