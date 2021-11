Portugal com mais de mil casos de Covid-19 nas últimas 24 horas

Veja também:

Portugal regista esta quarta-feira nove mortes e 1.074 novos casos de Covid-19, avança o boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde (DGS).

É o dia com mais novos casos desde 15 de setembro, quando foram verificadas 1.247 infeções.

A ministra da Saúde, Marta Temido, disse na semana passada que Portugal deve chegar aos 1.300 casos confirmados de Covid-19 a 7 de novembro, de acordo com as estimativas do Instituto de Saúde Ricardo Jorge.

Nos hospitais portugueses há esta quarta-feira 384 pessoas internadas com Covid-19, em enfermarias e cuidados intensivos, mais 12 pacientes em relação ao dia anterior. Esta quarta-feira é o dia com mais internados desde 29 de setembro.

Em unidades de cuidados intensivos o número de internados sobe para 67, são mais oito pessoas em 24 horas.