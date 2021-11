​O chefe não pode ligar-me fora do horário de trabalho. “O que são motivos de força maior?”

As alterações ao Código do Trabalho, que têm sido aprovadas numa maratona de votações indiciárias - no quadro do grupo de trabalho criado para discutir a regulamentação do teletrabalho - introduzem, entre outras medidas, o direito dos trabalhadores a desligarem, obrigando os patrões a respeitar os períodos de descanso, salvo situações de força maior.



Que motivos são esses?

São acontecimentos que, sendo imprevisíveis e urgentes, determine que é necessário a prestação do trabalho.

Em declarações à Renascença, a advogada Rita Garcia Pereira apresenta duas situações práticas para exemplificar: “um trabalhador saiu do local de trabalho, deveria ser substituído por outro que falta. É necessário que ele desempenhe a sua atividade. É um motivo imprevisível, sendo a prestação daquelas tarefas indispensável para a persecução da atividade, pode ser pedido ao trabalhador que interrompa o seu descanso”.

Outra possibilidade: “um problema informático determinou que não pudessem ser desenvolvidas as atividades durante o período normal de trabalho e têm que ser desenvolvidas atividades naquele dia, impreterivelmente. Pode implicar o contacto”.

Ou seja, são sempre “motivos imprevisíveis e que têm inerente uma noção de urgência”. Tudo o que enquadre na organização normal do trabalho, está fora do âmbito dos motivos de força maior.

Que consequências para os patrões que violarem esta norma?

A proposta do PS prevê que os empregadores que violem esta disposição incorrem numa “contraordenação grave”.

Mas há mais mudanças no que toca ao teletrabalho. O quê que os deputados aprovaram, neste caso, para os cuidadores informais?

Nesse caso, trata-se de uma proposta do Bloco de Esquerda, que foi aprovada por unanimidade.

Os cuidadores informais veem alargado o direito ao teletrabalho por um período máximo de quatro anos seguidos ou interpolados, “quando este seja compatível com a atividade desempenhada e o empregador disponha de recursos e meios para o efeito”.

No entanto, foi acrescentado um novo ponto, proposto pelo PS e aprovado pela maioria dos deputados do grupo de trabalho, segundo o qual o empregador pode recusar o pedido desde que fundamentado com "exigências imperiosas da empresa".