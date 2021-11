Neve corta estradas na Serra da Estrela

A neve está de regresso à Serra da Estrela. Os primeiros flocos caíram durante a madrugada devido às baixas temperaturas e à precipitação.

Segundo os bombeiros voluntários de Seia, a circulação nas estradas que ligam a Torre, Piornos e a Lagoa Comprida, na Serra da Estrela, está cortada devido à queda de neve.

"As restantes estradas ainda estão abertas, mas é aconselhada máxima precaução aos condutores, devido à formação de gelo", referem na sua página de Facebook.

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera colocou hoje os distritos de Castelo Branco e da Guarda estão sob aviso amarelo devido à previsão de aguaceiros de neve acima da cota de 1.400/1.600 metros.

Os dois distritos vão estar sob aviso amarelo até às 15h00.

De acordo com o site do IPMA, esta quarta-feira, as temperaturas máximas no distrito da Guarda, onde se localiza a Serra da Estrela, não irão além dos 8 graus. Já as mínimas podem chegar aos 3 graus.