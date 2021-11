Mais um salvamento após interação de veleiro com orcas

A Polícia Marítima socorreu, na madrugada desta quarta-feira, duas pessoas de nacionalidade inglesa, de 49 e 51 anos, depois de terem ficado à deriva num veleiro que interagiu com orcas ao largo de Sintra, em Lisboa, anunciaram as autoridades.

A Autoridade Marítima Nacional (AMN) refere que os tripulantes foram encontrados a quatro milhas náuticas, cerca de sete quilómetros, da praia de São Julião.

“À chegada junto ao veleiro, os elementos da Estação Salva-vidas constataram que os dois tripulantes se encontravam bem fisicamente, tendo procedido ao reboque do veleiro para a marina de Cascais, por questões de segurança para a navegação”, adianta a AMN.

Em conjunto com o Instituto de Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF), a AMN aproveita para recomendar “a todos os navegantes que, em caso de avistamento destes mamíferos, seja desligado o motor, por forma a inibir a rotação da hélice, e imobilizada a porta do leme, desmotivando assim estes mamíferos a interagir com as estruturas móveis das embarcações”.

O alerta para a ocorrência foi dado pelas 4h13.