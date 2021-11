Linha do Alentejo. Colisão entre comboio e carro faz um ferido grave

A colisão entre um comboio Intercidades e um automóvel, esta quarta-feira de manhã, provocou um ferido grave e cortou a Linha do Alentejo, na zona de Viana do Alentejo.

Segundo fonte do Comando distrital de operações de Socorro de Évora, contactada pela Renascença, do acidente resultou um ferido grave, o condutor do carro.

A vítima foi encaminhada para o hospital do Espírito Santo, em Évora.

O comandante dos Bombeiros de Viana do Alentejo, Miguel Fadista, adiantou à agência Lusa que o ferido é um homem na "casa dos 40 anos" e que era o condutor da carrinha de caixa aberta que colidiu com o comboio.

O comandante desta corporação de bombeiros adiantou que o condutor da carrinha foi "a única vítima" do acidente, pois "os 36 passageiros" do comboio "nem precisaram de assistência" no local.

A circulação foi suspensa pelas 9h00 e esteve interrompida durante três horas, no troço entre as estações de Vila Nova da Baronia (Alvito, distrito de Beja) e Casa Branca (Montemor-o-Novo, distrito de Évora).

A colisão ocorreu numa passagem de nível particular, ao quilómetro 104,486 da Linha do Alentejo.

As operações de socorro mobilizaram os Bombeiros de Viana do Alentejo, o Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) e a GNR, num total de 14 operacionais, apoiados por seis veículos, incluindo uma viatura médica de emergência e reanimação (VMER).