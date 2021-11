Hospital de Braga chega a acordo com chefes de equipa do Serviço de Urgência

O Conselho de Administração do Hospital de Braga “chegou a um entendimento” com os chefes de equipas da Urgência, estando criadas “as melhores condições para a consolidação da organização interna” daquele serviço, foi anunciado esta terça-feira.

Em comunicado, o hospital refere que o acordo estabelece a nomeação de 11 chefes de equipa para o Serviço de Urgência (SU), entre os quais oito que se tinham demitido e que agora voltaram a ocupar aquele cargo.

Os outros três são novos naquelas funções.

Segundo o hospital, este número “dá resposta integral às necessidades” do SU.

“Estão criadas as melhores condições para a consolidação da organização interna do SU, sendo que as escalas de novembro e dezembro já se encontram fechadas”, lê-se ainda no comunicado.