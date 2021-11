Cidadania e Desenvolvimento. Alunos de Famalicão sabem esta semana se "chumbam"

O Tribunal Administrativo e Fiscal de Braga considerou improcedente a providência cautelar que os pais de Tiago e Rafael acionaram para evitar a retenção de ano.



De acordo com a informação a que a Renascença teve acesso, foi a 18 de outubro que o referido Tribunal considerou improcedente o recurso assinado por Artur Mesquita Guimarães, o pai dos dois jovens que frequentam o Agrupamento de Escolas Camilo Castelo Branco de Vila Nova de Famalicão.

A família recorreu da sentença da providência cautelar com um pedido de suspensão da sua eficácia, e o prazo de trânsito em julgado termina na sexta-feira, 5 de novembro.

“Decorrido que esteja o prazo de trânsito em julgado, já a mais de meio do primeiro período do ano letivo corrente”, os dois jovens “terão de voltar para o ano que frequentaram no ano transato em que ambos obtiveram média máxima além da referência a um comportamento exemplar”, pode ler-se num documento assinado por Artur Mesquita Guimarães a que a Renascença teve acesso.