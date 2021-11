Sete ilhas dos Açores sob aviso amarelo até terça-feira

Sete ilhas dos Açores estão sob aviso amarelo até às 09h00 de terça-feira, devido a chuva forte e trovoada, revelou hoje o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

Em causa estão as ilhas dos grupos Ocidental (Flores e Corvo) e Central (Terceira, São Jorge, Pico, Graciosa e Faial), em alerta amarelo desde sexta-feira.

Este aviso começou por ser prolongado até às 12h00 de segunda-feira, tendo sido novamente atualizado, até às 09h00 de terça-feira.

O estado do tempo no arquipélago está a ser influenciado por uma "ondulação frontal com atividade moderada a forte", de acordo com o IPMA.