Perto de 170 bombeiros combatem hoje um incêndio num armazém, em São Julião do Tojal, no concelho de Loures, segundo informação da Proteção Civil.

No combate ao incêndio estão 168 operacionais, apoiados por 58 carros, de acordo com a informação do serviço da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC) publicada no seu "site".

Segundo a Proteção Civil, o incêndio está em fase de resolução.

Uma fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Lisboa adiantou à agência Lusa que o incêndio deflagrou às 01:55 de hoje e provocou um ferido ligeiro.

"A ocorrência está em resolução, o incêndio está demorado" e preveem-se "trabalhos demorados", rematou a fonte do CDOS de Lisboa.