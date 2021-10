PAN vai questionar ministro do Ambiente sobre venda do parque de campismo da Galé

O PAN vai questionar por escrito o ministro do Ambiente e da Ação Climática sobre a venda do Parque de Campismo da Galé, no concelho de Grândola (Setúbal), disse hoje à Lusa a porta-voz do partido.

"Neste contexto em que estamos, na iminência de uma eventual dissolução da AR, iremos fazer a pergunta por escrito, senão chamaríamos também o ministro [João Matos Fernandes] a ser ouvido nas audições das comissões parlamentares", disse Inês de Sousa Real depois de uma reunião com o Grupo de Trabalho de Utentes da Galé (GTUG), para auscultar as preocupações dos utilizadores do parque de campismo que foi vendido a um consórcio norte-americano por 25 milhões de euros.

"Assim que a Assembleia retome a normalidade dos trabalhos, seja por força de um novo ato eleitoral ou da clarificação do Presidente da República se vamos ter ou não uma Assembleia dissolvida, ou chamaremos o Governo a ser ouvido em sede de comissões [parlamentares], ou, evidentemente, e aqui não falamos apenas do ministro do Ambiente, mas também da Economia e das Infraestruturas, porque há aqui várias dimensões que não podem ser descuradas", adiantou.

Para já, o PAN fez entrar "esta semana", na Assembleia da República, "um projeto de resolução que recomenda ao Governo que faça tudo o que esteja ao seu alcance para salvaguardar os valores ambientais, mas também sociais, da região", o que, no entender do partido, "não se coaduna com a intenção que o projeto da Costa Terra tem para a região".

"Falamos de mais de 4.000 pessoas que todos os anos usam este parque [de campismo da Galé]. Os "resorts" de luxo não vêm aportar mais valor ao desenvolvimento local, muito pelo contrário, vêm desertificar a região e criar apenas um turismo muito sazonal e pontual, de uma determinada comunidade, que não está acessível a todas as pessoas do nosso país", concluiu a porta-voz do PAN.