Investimento de 600 mil euros em equipamento de ambulâncias vai trazer “ganho muito significativo”

O presidente do INEM afirmou este domingo que o investimento de 600 mil euros num equipamento que vai permitir aos técnicos de emergência médica monitorizar os sinais vitais dos doentes vai representar um “ganho muito significativo” em termos de saúde.

O Jornal de Notícias avança na edição de hoje que, a partir de segunda-feira, dia em que entra em vigor o protocolo de dor torácica, os técnicos de todas as ambulâncias de emergência médica do país podem pôr em prática um conjunto de procedimentos para os quais receberam formação e que incluem a realização de um eletrocardiograma (ECG) e a administração de fármacos, sob orientação médica, a doente com suspeita de enfarte agudo do miocárdio.

Em declarações à agência Lusa, o presidente do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) afirmou que esta era uma prioridade do instituto, “não apenas dotar as ambulâncias de emergência médica com estes equipamentos”, mas sobretudo poder avançar com a implementação do protocolo de dor torácica que efetivamente vai permitir ganhos em saúde.

Vai permitir também “uma melhoria significativa” das condições de trabalho dos técnicos de emergência pré-hospitalar (TEPH), uma vez que dispõem a partir de agora de um equipamento que “lhes vai facilitar, e muito, a sua missão, porque incorpora várias capacidades”.

“Além da capacidade de fazerem eletrocardiogramas (ECG), têm a possibilidade de, no mesmo aparelho, ter um monitor de sinais vitais”, que facilitará muito a monitorização dos doentes, além da desfibrilhação automática externa.