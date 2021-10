IPMA coloca sob aviso amarelo 14 distritos do continente e os Açores

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) colocou este sábado sob aviso amarelo 14 distritos de Portugal continental e os Açores devido à previsão de chuva forte e agitação marítima.

O aviso de agitação marítima para Portugal continental vigora até às 09:00 de hoje e o de precipitação até às 12:00, enquanto nos Açores o aviso de chuva forte permanece até às 18:00, de acordo com a informação do IPMA.

Os distritos de Braga, Viana do Castelo, Porto, Aveiro estão sob este alerta devido à previsão de agitação marítima, enquanto Évora, Beja, Faro, Castelo Branco, Santarém e as ilhas dos Açores estão sob aviso devido à previsão de chuva forte.

Já Coimbra, Leiria, e Lisboa, Portalegre, Setúbal estão sob aviso amarelo devido às duas situações meteorológicas, sendo que em Lisboa vigora até às 09:00. .

O aviso amarelo é o terceiro mais grave da escala e significa que existem riscos para determinadas atividades.

Para hoje, o IPMA prevê para o continente chuva, por vezes forte, em especial nas regiões Norte e Centro, com o vento a soprar por vezes forte, com rajadas, no litoral e terras altas, e uma pequena subida de temperatura.

As temperaturas máximas hoje deverão oscilar entre os 17ºC na Guarda e os 25ºC em Sagres.