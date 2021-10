Gaia. Carro entra em túnel do metro

A circulação do Metro do Porto esteve interrompida ao início desta manhã durante quase duas horas. Um automobilista, após atravessar o tabuleiro superior da Ponte Luís I, em Gaia, entrou no túnel do metropolitano.

Fonte da PSP confirmou à Renascença a ocorrência deste incidente. O condutor não estava alcoolizado nem será multado, indicou ainda. Qualquer contraordenação existirá apenas se o Metro do Porto optar por processar o condutor.

Em declarações à PSP, o condutor de 46 anos afirmou não residir nesta zona e que terá sido o GPS que o levou a entrar na via exclusiva à circulação do metro de superfície.

De acordo com o “Jornal de Notícias”, o alerta foi dado às 7.15 horas e a circulação do metro, na Linha Amarela, teve de ser imediatamente cortada.

Para rebocar o carro a PSP solicitou a ajuda dos Sapadores do Porto.