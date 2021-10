Boletim DGS. Mais 3 mortes e 911 novos infetados

O boletim diário da Direção Geral da Saúde (DGS) sobre a evolução da pandemia de Covid-19 regista, este sábado, mais 911 casos e 3 óbitos.

Duas das mortes ocorreram na região Centro, uma na de Lisboa e Vale do Tejo.

Dos novos casos, 369 foram detetados em Lisboa, 233 no Norte, 191 no Centro, 33 no Alentejo, 50 no Algarve, 13 nos Açores e 22 na Madeira.

Portugal tem agora 64 internados em cuidados intensivos, menos um que na sexta-feira. Ao todo, são 318 os cidadãos hospitalizados.

Há também 996 recuperados a registar.

[Em atualização.]