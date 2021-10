Web Summit. Que estradas vão estar cortadas?

A PSP diz estar preparada para a Web Summit, que este ano se volta a realizar em Lisboa e em modo presencial.

A segurança de todo o perímetro da FIL e da Altice Arena – mas, sobretudo, a gestão do trânsito um pouco por toda a cidade de Lisboa – são os dois principais desafios da polícia.

Em conferência de imprensa, nesta sexta-feira de manhã, a PSP explicou que limitações haverá no que diz respeito ao trânsito durante aquele que será o maior evento realizado em Portugal duramente este ano de 2021.

“Toda a Avenida dos Oceanos até à zona Avenida do Índico e a zona da Avenida da Boa Esperança, que liga a Rotunda dos Vice-Reis à interceção com a Rua do Bojador, toda essa zona estará interdita”, afirmou o comissário Bruno Pereira.