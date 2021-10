​Mapa Covid-19. Dois concelhos em risco extremamente elevado

Veja também:

Portugal tem dois concelhos em risco extremamente elevado de Covid-19, indica o boletim desta sexta-feira Direção-Geral da Saúde (DGS). Veja aqui a lista completa.



Os dois municípios com uma incidência cumulativa de mais de 960 casos por 100 mil habitantes são Penedono (1.400 casos) e Penamacor (1.185 casos).

Na semana anterior, Penedono era o único concelho do país com risco extremamente elevado.

O número de concelhos em risco muito elevado desceu de nove para três. Neste grupo com uma incidência cumulativa entre 480 e 959,9 casos estão Ponte da Barca (523), São Pedro do Sul (493) e Seia (483).

Com risco elevado há agora um total de 19 concelhos: Albergaria-a-Velha, Almodôvar, Alvito, Arcos de Valdevez, Cadaval, Castelo Branco, Covilhã, Cuba, Ferreira do Alentejo, Gouveia, Lourinhã, Mangualde, Oliveira do Hospital, Reguengos de Monsaraz, Rio Maior, Santa Marta de Penaguião, Vila do Bispo, Vila Nova da Barquinha e Vouzela.

Há mais 844 pessoas infetadas com Covid-19 em Portugal e quatro (todas acima dos 80 anos) morreram com a doença, indica o boletim epidemiológico da DGS.

Seguindo a tendência dos últimos dias, o número de internamentos volta a subir: há mais 13 internados, cinco dos quais nas unidades de cuidados intensivos. Nesta altura, estão 331 pessoas hospitalizadas em Portugal com Covid-19, 65 das quais em UCI.