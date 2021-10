Mãe e filha encontradas mortas em casa no Funchal

Duas mulheres, mãe e filha, foram encontradas mortas em casa na quarta-feira na zona do Amparo, no Funchal, na Madeira, estando o caso em investigação, disse esta sexta-feira à agência Lusa fonte do Comando da Polícia de Segurança Pública (PSP).

De acordo com a PSP, a investigação está a cargo da Polícia Judiciária.

Segundo o jornal "Correio da Manhã", o alerta para os Bombeiros do Funchal foi dado pelos vizinhos, que não viam as vítimas, de 79 e 37 anos, há várias semanas.

Quando chegaram ao local, refere o jornal, os operacionais depararam-se com os cadáveres das vítimas já em decomposição e seminus.