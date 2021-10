Covid-19. Subida nos internamentos e 844 novos casos

Veja também:

Há mais 844 pessoas infetadas com Covid-19 em Portugal e quatro (todas acima dos 80 anos) morreram com a doença, indica o boletim epidemiológico da Direção-Geral de Saúde nesta sexta-feira.

Seguindo a tendência dos últimos dias, o número de internamentos volta a subir: há mais 13 internados, cinco dos quais nas unidades de cuidados intensivos. Nesta altura, estão 331 pessoas hospitalizadas em Portugal com Covid-19, 65 das quais em UCI.

Olhando para as regiões, Lisboa e Vale do Tejo lidera o aumento de casos, com mais 332, e de número de óbitos (três). Segue-se o Norte do país, com mais 239 casos e uma morte associada à doença. A região Centro também mantém os três dígitos de aumento, com 156 casos.

No Algarve, foram registados 45 novos doentes, seguindo-se a região dos Açores (mais 27), do Alentejo (26) e a Madeira (19).

Nesta sexta-feira, o boletim da DGS dá ainda nota de mais 755 pessoas recuperadas e 238 sob vigilância. O número de casos ativos subiu em 85, para um total de 31.540.

Quanto à matriz de risco, o risco de transmissão (R) mantém-se em 1,08 e a incidência aumentou ligeiramente, situando-se nos 97,4 casos de infeção por 100 mil habitantes ao nível nacional e nos 97,6 no Continente.