Centro de Vacinação nas Devesas em Gaia abre a 3 de novembro

O novo centro de vacinação de Vila Nova de Gaia nas Devesas abre a 3 de novembro e o instalado no Pavilhão das Pedras encerra no sábado às 15h00, indicou esta sexta-feira a Câmara Municipal.

"Terça-feira decorrerá a transferência e operacionalização para o Centro das Devesas, que abre a 3 de novembro", lê-se na comunicação da autarquia do distrito do Porto.

Em resposta ao pedido de confirmação da Lusa sobre o início do novo centro, a Câmara liderada pelo socialista Eduardo Vítor Rodrigues assinalou ainda que para o atual centro de vacinação "não há agendamentos para domingo".

Sublinhou a autarquia que o novo centro "vai ter 13 postos de vacinação", que o "número de profissionais dependerá sempre do volume de agendamentos" e que "será feita dupla vacinação - Covid-19 e gripe".

Acrescenta a resposta estar "previsto que os centros de vacinação das Devesas e de Grijó se mantenham em funcionamento até 31 de dezembro".

A 21 de outubro, a Câmara justificou a necessidade de sair do Pavilhão das Pedras como consequência do início do ano letivo e da atividade desportiva no concelho.

Na nota de imprensa então emitida, a autarquia lembrou ter-se empenhado no processo de vacinação muito para além das suas estritas competências legais, tendo cedido espaços próprios, custeado a logística, contratado dezenas de enfermeiros, colocado a Polícia Municipal, bombeiros e assistentes técnicos e operacionais a apoiar a operação.

A Câmara ressalvou que a task-force foi extinta há várias semanas, o que significa que o país está num momento diferente, em que os centros de saúde voltam a ser chamados à sua missão, agora que são muito menos as pessoas a receber a terceira dose.

No entanto, acrescentou, revelou-se uma oportunidade para a tutela da Saúde juntar a terceira dose da vacina contra a Covid-19 com a vacina anual da gripe, sendo, uma vez mais, o município interpelado a colaborar.

"Continuamos empenhados em colaborar com todas as necessidades, mas não podemos perder o foco das nossas obrigações ou das nossas competências", concluiu.