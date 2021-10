"Traíram-nos sempre”. Enfermeiros preparam luta na próxima legislatura

Cerca de três centenas de enfermeiros concentraram-se esta quinta-feira em frente ao Parlamento. Exigem respeito pela sua profissão, o que implica valorização das carreiras que, dizem, estão estagnadas há 20 anos.



Responderam ao apelo de todos os sindicatos que, pela primeira vez, se uniram em torno de um objetivo. Os respetivos líderes, apesar de não duvidarem da capacidade de mobilização da classe, realçaram que os enfermeiros também têm que estar unidos e fazer ouvir o seu descontentamento.

O chumbo da proposta de Orçamento do Estado para 2022 deverá determinar a dissolução da Assembleia da República e a queda do Governo. Os enfermeiros deixam de ter interlocutor para discutir as suas reivindicações, mas não desistiram da concentração desta quinta-feira.

Quanto à greve agendada para a próxima semana (3 e 4 de novembro) ainda poderá ser desconvocada. Os líderes sindicais reuniram-se depois da manifestação para ponderar os prós e contras. Depois cada um dos sindicatos anunciará a decisão; o objetivo é que seja unânime.

Entretanto, já decidiram que têm que preparar as ações para a próxima legislatura e sensibilizar os partidos concorrentes às legislativas para as reivindicações dos enfermeiros.