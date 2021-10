Pais já podem entrar nas creches para deixar ou ir buscar os filhos

A Direção-Geral da Saúde atualizou a norma sobre as medidas gerais para creches e amas, deixando cair a obrigação de deixar as crianças à porta dos estabelecimentos.

"No acesso às instalações do encarregado de educação ou pessoa por ele designado na entrega/receção da criança ou de outras pessoas devidamente habilitadas (ex. fornecedores de bens e serviços), deverá respeitar-se o distanciamento físico, evitar-se aglomerados e está recomendada a utilização de máscara facial", pode ler-se no texto.

Da lista de medidas de prevenção e controlo da pandemia, desaparecem também as orientações relativas à organização da sala de atividades e à partilha de objetos e brinquedos.

Na mesma orientação, a DGS indica que as crianças devem estar em salas e grupos fixos a que deve corresponder sempre o mesmo educador e auxiliar.