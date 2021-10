O que defendem os candidatos à Liga dos Bombeiros?

António Carvalho tem 62 anos e é licenciado em Gestão Bancária e Seguradora. Profissionalmente reformado da área dos seguros, está há quase três décadas ligado aos bombeiros. É comandante dos voluntários da Póvoa de Santa Iria há 27 anos, e presidente da Federação dos Bombeiros do Distrito de Lisboa há 18. Entre outras coisas, também já foi vice-presidente do Serviço Nacional de Bombeiros e Proteção Civil e presidente da mesa dos congressos da Liga dos Bombeiros.

António Nunes tem 67 anos e é licenciado em Economia. Chega a este desafio depois de ter sido inspetor superior de Bombeiros, presidente do Serviço Nacional de Proteção Civil, inspetor-geral da ASAE, diretor-geral de Viação e, mais recentemente, presidente do Observatório de Segurança, Crime Organizado e Terrorismo (OSCOT).

ANTÓNIO CARVALHO

“Os bombeiros são cada vez mais esquecidos, e quando dizemos que a sustentabilidade das associações está em causa não é apenas pelos fogos florestais, é por toda a sua atividade. Se as câmaras municipais não fossem neste momento os principais parceiros das associações, muitas delas já tinham fechado. O financiamento que é dado aos bombeiros é irrisório, para aquilo que são as suas necessidades. Não podemos permitir que a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil continue a olhar para os corpos de bombeiros como meros prestadores de serviços para os incêndios florestais, como mão de obra barata.

O papel dos bombeiros é insubstituível, nenhum Governo pode pôr de lado os bombeiros voluntários. O Estado pode perfeitamente ter as suas próprias forças, é livre de o fazer, desde que os bombeiros tenham o seu papel. A mim não me choca nada que o GIPS da GNR ou que a Força Especial de Proteção Civil continuem a ter as suas missões. A Liga deve preocupar-se é com as associações e corpos de bombeiros.

O que defendem para o financiamento dos corpos de bombeiros?





ANTÓNIO NUNES

“O Governo não dá nada a ninguém, os bombeiros são ressarcidos das despesas que têm. Os bombeiros são os executores de uma política publica de segurança na área do safety. Nós defendemos dois programas completamente diferentes. Um extraordinário de 90 milhões de euros que o Estado tem que obter neste momento, onde quer que seja, para financiar os corpos de bombeiros. Não podemos continuar a ter viaturas com 30 anos ao serviço das populações, estamos a enganar as populações.

E por outro lado, queremos que haja um plano de reequipamento por parte do Estado, através do Ministério da Administração Interna, exatamente como há para as forças e serviços de segurança. Todos os dias vemos novos carros na PSP e na GNR, anúncios de recuperação de esquadras, e não há para os bombeiros portugueses?”

ANTÓNIO CARVALHO

“Temos que partir do zero. Olhar para o financiamento e ver que aquela fórmula tem que ser ajustada de acordo com a especificidade de cada corpo de bombeiros, e com a sua característica local.

Para além disso, o orçamento de referência tem que ser substancialmente alterado. Nós defendemos que devíamos ter uma base de pelo menos 45 milhões de euros para a Lei do Financiamento”.