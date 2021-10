Médicos vão refletir sobre datas da greve após chumbo do OE 2022

O Sindicato Independente dos Médicos mantém, por agora, a greve marcada para 23, 24 e 25 de novembro, mas vai reunir para refletir sobre um adiamento ou cancelamento, na sequência do chumbo do Orçamento do Estado para 2022 (OE2022).

"Naturalmente, que o que vai acontecer vai merecer uma reflexão. Os nossos orgãos em breve vão tomar uma decisão sobre a melhor forma de lutar por um melhor investimento no SNS", explica, à Renascença, o presidente do sindicato, Jorge Roque da Cunha

Sobre o OE2022, o sindicalista considerou que se tratava de um documento "muito mau" e que era "mais propaganda do que realidade".

"Respeitamos a decisão do Parlamento. Este OE não respondia à necessidade de investimento no SNS. Não estava previsto qualquer aspeto de melhoria nas grelhas salariais dos médicos, que são a grande causa para falta de profissionais", apontou.

Num cenário de eleições antecipadas, Jorque Roque da Cunha espera "que nem Governo, nem oposição usem os médicos como armas de arremesso eleitoral".

"Esperemos que as nossas atitudes não sejam encaradas como uma interferência no processo eleitoral", disse ainda.