Greve parcial do Metro de Lisboa com adesão de 45,37%

A adesão global à greve parcial desta quinta-feira de manhã no Metropolitano de Lisboa foi de 45,37%, disse a empresa.

Os sindicatos convocaram a greve para "a generalidade dos trabalhadores" para o período entre as 05h00 e as 09h30 e para os administrativos e técnicos superiores para entre as 09h30 e as 13h30, recordou o Metropolitano de Lisboa num comunicado, no qual assegurou que "o índice global de adesão à mesma atingiu 45,37% em relação ao número total de trabalhadores escalados (908 trabalhadores) para os referidos períodos".

"O Metropolitano de Lisboa encontra-se recetivo à discussão das propostas apresentadas pelas entidades sindicais, sendo as mesmas objeto de negociação", acrescentou a empresa na nota.

A circulação de composições esteve interrompida esta quinta-feira desde o horário de abertura (06h30) até cerca das 10h00, devido à greve.

A nova greve parcial foi realizada em protesto contra o congelamento salarial e exigindo o preenchimento imediato do quadro operacional e as progressões na carreira.

Em declarações feitas esta quinta-feira de manhã à Lusa, Anabela Carvalheira, da Federação dos Sindicatos de Transportes e Comunicações (FECTRANS), disse que, à semelhança de terça-feira, primeiro dia de greve parcial desta semana, a adesão era elevada. Segundo a empresa, a adesão global na terça-feira foi de 42,62%.

Anabela Carvalheira adiantou que ainda "não houve qualquer 'feedback' por parte da empresa relativamente às exigências dos trabalhadores".

Os trabalhadores do Metro de Lisboa vão cumprir mais um dia de greve parcial em 2 de novembro e uma greve de 24 horas em 4 de novembro.

O pré-aviso foi entregue em 6 de outubro "devido à falta de respostas às questões colocadas, quer em reuniões com o ministro do Ambiente, quer com o presidente do Metropolitano de Lisboa", segundo a FECTRANS.

Os trabalhadores já tinham feito greves parciais ao serviço em maio e junho com as mesmas reivindicações.

O Metropolitano de Lisboa opera com quatro linhas: Amarela (Rato-Odivelas), Verde (Telheiras-Cais do Sodré), Azul (Reboleira-Santa Apolónia) e Vermelha (Aeroporto-São Sebastião). O serviço funciona das 06h30 às 01h00 todos os dias.