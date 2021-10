Polícias em protesto vão privilegiar pedagogia e não multas

Em luta pelo aumento do valor do subsídio de risco, os polícias vão iniciar de imediato um protesto a que chamam “excesso de prevenção”

Ou seja, na sua atividade diária de patrulha e fiscalização vão privilegiar, sobretudo, a pedagogia e a prevenção, em detrimento da aplicação de multas e outras sanções.

O protesto foi convocado pela Associação Sindical dos Profissionais da Polícia (ASPP) - o maior sindicato da PSP.

Mas já esta tarde vários delegados sindicais vão estar nas galerias do Parlamento para assistirem á votação do Orçamento do Estado.

Os polícias estão contra o valor de 70 euros que lhes vai ser acrescentado ao ordenado como subsídio de risco, e exigem que seja de 200 euros em 2022, de 300 em 2023, e de 400 euros em 2024.