Margarida Martins alvo de buscas

A antiga presidente da Junta de Freguesia de Arroios está a ser alvo de buscas pela Unidade Nacional de Combate à Corrupção da Polícia Judiciária.

Os inspetores estão na residência particular de Margarida Martins, mas também nas instalações da Junta de Freguesia de Arroios, no Largo do Intendente, em Lisboa.

Em causa estão diversos crimes de natureza económica, relacionados com o exercício de funções no tempo em que liderou aquela freguesia (dois mandatos entre 2013 e 2021).

A autarca socialista foi alvo de uma notícia na revista Sábado, que a mostrava a receber diversos produtos dos vendedores do Mercado de Arroios – aparentemente sem os pagar e para uso pessoal. Mostrava ainda o uso de funcionários e viaturas da Junta para transportar esses bens para sua casa.

A reportagem foi publicada em meados de setembro, pouco antes das nas autárquicas de dia 26. A autarca candidatou-se a um terceiro mandato, mas perdeu para a coligação Novos Tempos nas últimas autárquicas.

A investigação está a cargo do DIAP Regional de Lisboa.