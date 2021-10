Hospital de Braga espera "para breve" consenso com chefes de equipa da Urgência

A administração do Hospital de Braga garantiu hoje, em comunicado, que há "avanços positivos no diálogo" com os chefes de equipa do Serviço de Urgência, adiantando que "espera alcançar um consenso em breve".

No comunicado, emitido a propósito da demissão de nove dos 16 chefes de equipa do Serviço de Urgência, a administração diz ainda que há "abertura" para o reforço de médicos naquele serviço.

Acrescenta que os "avanços" se registaram após reuniões do Conselho de Administração com o diretor do Serviço de Urgência e deste com os chefes de equipa.

"O Conselho de Administração reitera que continua muito empenhado na resolução deste tema, reforçando que, em momento algum, esteve ou está em risco a qualidade na prestação de cuidados de saúde à população e espera alcançar um consenso em breve", sublinha o comunicado.