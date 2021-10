Greves em novembro. Veja o calendário para as próximas semanas

27 out, 2021 - 15:15 • Inês Braga Sampaio

Coincidindo com a apresentação e debate da proposta do Orçamento do Estado para 2022 (OE2022) foi convocada uma vaga de protestos que promete afetar várias áreas, da saúde à educação, até ao final de mês de novembro. A Renascença apresenta-lhe o calendário greves marcadas para o penúltimo mês de 2021, para que não seja apanhado desprevenido. À data de publicação deste artigo, havia, pelo menos, 13 greves marcadas para novembro. Ainda neste mês de outubro, já na quinta-feira, realiza-se uma greve parcial do Metro de Lisboa, convocada pela Federação dos Sindicatos de Transportes e Comunicações (FECTRANS). O período de greves foi marcado por todas as organizações sindicais subscritoras do Acordo de Empresa (AE). A luta dos trabalhadores é contra o congelamento salarial, pela aplicação de "todos os compromissos assumidos" pelo ministro do Ambiente e Ação Climática, incluindo a prorrogação do AE, pelo direito ao transporte e pela reposição imediata de todos os efetivos. Os trabalhadores do metro realizaram greves parciais ao serviço em maio e junho tendo em conta as mesmas reivindicações apresentadas para a nova paralisação.

1 a 7 de novembro Farmacêuticos do SNS - 28 de outubro a 2 de novembro

Os farmacêuticos do Serviço Nacional de Saúde (SNS) convocaram uma greve de seis dias, entre 28 de outubro e 2 de novembro, exigindo a concretização da residência farmacêutica, a abertura de concurso para progressão na carreira e a revisão do estatuto remuneratório. O Sindicato Nacional dos Farmacêuticos (SNF), que convocou a paralisação, lembrou que esta será a primeira greve que convoca em 20 anos e sublinhou que "nenhuma outra classe tem cedido tanto como os farmacêuticos, sempre esperando que o futuro fosse melhor". Metro de Lisboa - 1 de novembro Convocada pela FECTRANS, a greve ao tempo extraordinário por 10 dias renováveis terá início no primeiro dia de novembro. Metro de Lisboa - 2 de novembro A FECTRANS convocou greves parciais para os dias 26 e 28 de outubro e 2 de novembro, entre as 5h00 e as 9h30. A greve de quinta-feira ocorre entre as 5h00 e as 9h30, para a generalidade dos trabalhadores, e das 9h30 às 12h30 para o setor administrativo e técnico, de acordo com o sindicato. A empresa Metropolitano de Lisboa prevê que "o metro inicie o serviço de transporte, nesses dias, a partir das 10h15 horas". Enfermeiros - 3 e 4 de novembro A paralisação dos enfermeiros, que afetará os serviços públicos de saúde, terá início às 8h00 de dia 3 de novembro e terminará às 24h00 do dia 4, abrangendo cinco turnos. A greve "tem uma dupla responsabilidade", segundo o Sindicato dos Enfermeiros: "Responder às justas reivindicações da classe e, acima de tudo, valorizar o acesso aos cuidados de saúde por parte da população."

Os sindicatos dos enfermeiros reclamam, nomeadamente: a contratação dos profissionais em situação precária; uma avaliação de desempenho adequada à profissão; a correção dos problemas relativos à contagem de pontos e condições iguais para enfermeiros com contratos individuais de trabalho e contratos em funções públicas. Metro de Lisboa - 4 de novembro

Depois de três greves parciais, os trabalhadores do Metro de Lisboa vão realizar uma greve de 24 horas no dia 4 de novembro, convocada pela FECTRANS. Professores - 5 de novembro Convocada pela Federação Nacional dos Professores (Fenprof) e pela Federação Nacional da Educação (FNE). A greve nacional de professores e educadores acontece no mesmo dia em que o ministro da Educação, Tiago Brandão Rodrigues, estará no parlamento para debater a proposta de OE2022, que dizem ignorar os problemas do setor, designadamente, questões que afetam a carreira docente e os trabalhadores não docentes. Será realizada uma concentração em frente à Assembleia da República às 15h00, esta organizada pela Fenprof.

8 a 14 de novembro

Transtejo - 8 a 12 de novembro Os trabalhadores da Transtejo, que fazem as ligações entre a Margem Sul (do Tejo) e Lisboa, marcaram cinco dias de greve parcial para continuar a reivindicar por aumentos salariais. Os trabalhadores da Soflusa (com uma administração comum com a Transtejo) realizaram um plenário, mas decidiram aceitar a "última proposta" da administração, de integrar no salário 75% de um subsídio que já recebiam. A paralisação no serviço será de três horas por cada turno. Bombeiros profissionais - 11 e 12 de novembro A Associação Nacional dos Bombeiros e Profissionais (ANBP) e o Sindicato Nacional dos Bombeiros Profissionais (SNBP) convocaram greve para contestarem a proposta de OE2022, que "se esqueceu completamente" da classe e da proteção civil. A proposta de OE2022 "não responde a qualquer das reivindicações" dos bombeiros profissionais, sejam os sapadores, que pertencem às autarquias, forças de proteção civil que são do Estado e os operadores que trabalham nas centrais de emergência. Entre as reivindicações estão: aumentos salariais; subsídio de risco igual ao das forças de segurança, num valor de 100 euros mensais; regulamentação de todo o setor dos bombeiros e proteção civil; revisão da tabela salarial dos bombeiros sapadores, tendo em conta que tal não acontece desde 2009; 35 horas de trabalho; direito à pré-reforma equiparada às forças de segurança; integração imediata da Força Especial de Proteção Civil nos quadros da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil; e enquadramento dos operadores das centrais da gestão de emergência dos comandos distritais e nacional de operações e socorro. Função pública - 12 de novembro A Frente Comum de Sindicatos da Administração Pública convocou greve contra a "política de baixos salários na administração pública", que considera ter continuidade com o OE2022. O aumento salarial de 0,9% previsto "é apenas uma atualização salarial, que não permite recuperar poder de compra que tem sido perdido nos últimos 12 anos" pelos funcionários públicos. A Federação Nacional dos Médicos (FNAM) aderiu, pela "defesa dos serviços públicos, a valorização das carreiras e o direito à progressão salarial". Apesar de já terem greve marcada para o dia 5, os professores também vão aderir à da função pública. Guardas prisionais - 12 de novembro A Associação Sindical de Chefias do Corpo da Guarda Prisional (ASCCGP) marcou uma greve total ao trabalho para o mesmo dia da greve da função pública, acusando o Ministério da Justiça de "inércia, apatia e desconsideração" face aos problemas do sistema prisional. A iniciativa surge também em protesto contra a não satisfação de uma série de reivindicações, incluindo "o pagamento imediato do suplemento de segurança prisional, sonegado desde janeiro de 2014 a todos os que exercem as funções de chefe de equipa", e contra a "inocuidade e apatia plasmada" no OE2022. Trabalhadores administrativos da saúde - 12 e 13 de novembro A Associação Sindical do Pessoal Administrativo da Saúde convocou uma greve dos trabalhadores que exercem funções administrativas em estabelecimentos e organizações prestadoras de cuidados de saúde, em protesto contra a degradação das condições de trabalho. Esta greve engloba os trabalhadores dos serviços na dependência ou na tutela do Ministério da Saúde, independentemente da natureza do vínculo, cargo ou função, vinculados por contrato de trabalho a entidades prestadoras de cuidados de saúde que revistam natureza empresarial e pública. A paralisação está prevista para decorrer entre as 0h00 do dia 12 de novembro e as 24h00 de 13 de novembro.