Surto de Covid-19 fecha escola na Madeira

Um surto de Covid-19 numa escola do primeiro ciclo do ensino básico, na Madeira, obrigou ao encerramento do estabelecimento.

Segundo o secretário regional da Educação, Ciência e Tecnologia “a situação está controlada”.

“Estamos a acompanhar. Tivemos uma professora que testou positivo e, em função dessa circunstância, tivemos um outro professor e alguns alunos”, explica à Renascença.

“De acordo com o plano de contingência da escola, foram suspensas as aulas e os alunos aguardam neste momento a realização de um novo teste de despiste”, acrescenta Jorge Carvalho.

A escola está ainda encerrada. Segundo o secretário regional, a testagem tem permitido controlar os surtos que vão aparecendo nas escolas.