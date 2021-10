Portugueses ajudam a descobrir marcador que antecipa prognóstico Covid

Um grupo internacional de investigadores no qual estiveram envolvidos especialistas da Fundação Champalimaud descobriu um marcador biológico com potencial para dar prognóstico da gravidade da Covid-19, com a deteção do marcador a resultar de um teste PCR.

Em entrevista à agência Lusa, o investigador principal Eduardo Moreno explicou que o prognóstico decorre da presença de um tipo de proteínas presente nas células dos seres humanos, designadas por "proteínas flower", um sistema descoberto pela primeira vez há cerca de cinco anos e cuja potencial importância se reconheceu também agora para a infeção provocada pelo vírus SARS-CoV-2.

"É um sistema em que as células comunicam entre si. São as 'proteínas flower' que as células usam para comunicar com as células vizinhas e estas eliminam a célula danificada. É como um controlo de qualidade do organismo. Quando o corpo é jovem, tem-se normalmente muitas células boas; quando o corpo é mais velho, este sistema de controlo de qualidade já funciona pior e o número de células danificadas vai-se acumulando", afirma, para explicar a habitual correlação do agravamento da doença em pessoas mais idosas.