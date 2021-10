Metro de Lisboa já circula após greve parcial

Na origem da greve estão, segundo Anabela Carvalheira, várias questões que "vão além da matéria salarial", sublinhando a importância do "preenchimento imediato do quadro operacional e as progressões na carreira".

A paralisação é um protesto contra o congelamento salarial e uma exigência pelo preenchimento imediato do quadro operacional e as progressões na carreira.

A circulação no Metropolitano de Lisboa retomou a normalidade cerca das 10h00 desta terça-feira, depois de uma greve parcial de trabalhadores que decorreu entre as 5h00 e as 9h30, disse à agência Lusa fonte da empresa.

Novas greves condicionadas a acordo

"Nós temos aprovado pelos trabalhadores este período de lutas, mas não significa que não possamos até lá resolver esta questão, desde que haja vontade do Governo e do conselho de administração. Estamos disponíveis para em qualquer altura arranjar soluções", concluiu.

A greve ocorreu entre as 5h00 e as 9h30, para a generalidade dos trabalhadores, e das 9h30 às 12h30 para o setor administrativo e técnico, de acordo com o sindicato. A paralisação repete-se na quinta-feira.

Está também previsto mais um dia de greve parcial em 2 de novembro e uma greve de 24 horas em 4 de novembro.

O pré-aviso de greve foi entregue em 6 de outubro "devido à falta de respostas às questões colocadas, quer em reuniões com o ministro do Ambiente, quer com o presidente do Metropolitano de Lisboa", segundo a FECTRANS.

Os trabalhadores do metro realizaram greves parciais ao serviço em maio e junho tendo em conta as mesmas reivindicações apresentadas para a nova paralisação.

O Metropolitano de Lisboa opera com quatro linhas: Amarela (Rato-Odivelas), Verde (Telheiras-Cais do Sodré), Azul (Reboleira-Santa Apolónia) e Vermelha (Aeroporto-São Sebastião), das 6h30 às 1h00 todos os dias.