Covid. Mais três mortos e 829 novos casos em dia com mais internados

Nas últimas 24 horas, Portugal registou mais três mortos e 829 novos casos de Covid-19. Os dados do relatório diário da Direção-Geral da Saúde (DSG) apontam ainda para um novo aumento de internados. Há agora 301 pessoas com Covid-19 internadas nos hospitais, mais 11 do que ontem, das quais 62 em cuidados intensivos (mais três do que ontem).

O documento indica ainda um recuo de casos ativos, são agora 30.878, menos 458 do que ontem.

A faixa etária entre os 40 e os 49 anos é a que tem mais casos novos, 129; seguida da faixa entre os 30 e os 39 anos com 127. A que regista menor número de casos é a faixa etária entre os 10 e os 19 anos, com 57 novos casos.

As três vítimas mortais tinham todas mais de 80 anos.

As regiões de Lisboa e Vale do Tejo, Norte e Centro têm todas mais de 200 novos casos: 283 em Lisboa e Vale do Tejo, Centro 218 casos e Norte com 216 casos. O Alentejo tem 39 novos casos e o Algarve 48. Já nas regiões autónomas, há 15 novos casos nos Açores e 10 na Madeira.

Desde o início da pandemia, Portugal registou 1.086.280 casos da doença, dos quais 18.141 morreram e 1.037.261 conseguiram recuperar.