R sobe em dia com mais cinco mortos, 313 infetados e mais internados com Covid-19

A Direção-Geral da Saúde (DGS) revela que, nas últimas 24 horas, há mais cinco mortos e 313 infetados com Covid-19. O documento revela ainda nova subida do valor do R (t) para 1, 06, quer a nível nacional, quer no continente. A incidência também aumentou para 92,4 casos por 100 mil habitantes, a nível nacional, e 92,8 no continente.

O número de internados também subiu. Há, agora, 290 pessoas internadas nos hospitais com Covid-19, mais 21 do que ontem, das quais 59 em cuidados intensivos (mais sete). Trata-se do maior aumento de internados desde o dia 11 de outubro, que nesse dia registou um aumento de 22 internados. Em relação aos internados em cuidados intensivos, é também o maior aumento desde 25 de agosto.

As cinco vítimas mortais têm todas mais de 80 anos.

A região de Lisboa e Vale do Tejo é a que zona com maior número de novas infeções, com mais 118, seguida do Norte com 90 e o Centro com 46. O Algarve soma mais 24 novas infeções e o Alentejo quatro. Nas regiões autónomas, a Madeira soma mais 20 infeções e os Açores mais 11.



No total, Portugal conta com 31.336 casos ativos da doença.



Desde o início da pandemia, Portugal regista 1.085.451 casos da doença, das quais 18.138 morreram e 1.035.977 conseguiram recuperar.